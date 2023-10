Etwa 60 Kinder besuchen die Kita Spatzennest in Reichenwalde. Um ihre Betreuung in Reichenwalde weiter zu gewährleisten, wurde in den letzten Wochen und Monaten hart gerungen. Der Verein „Kindertagesstätte Reichenwalde e.V.“ gründete sich 1999 und übernahm in der Folge die Trägerschaft. Er ...