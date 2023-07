Einen gestohlenen Lkw haben Beamte des Bundesamtes für Logistik und Mobilität sowie der Polizei am Donnerstag (6. Juli) auf der A 12 an der Weiterfahrt in Richtung Polen gehindert. Bei einer Kontrolle ging er ihnen ins Netz.

Wie erst am Freitag bekannt wurde, war die Sattelzugmaschine, die ohne Auflieger in Richtung polnischer Grenze unterwegs war, am Donnerstagmorgen auf dem Autobahnrastplatz Lebbiner Heide kontrolliert worden.

Keine Dokumente bei Kontrolle

Bauarbeiten auf A10 Lkw blockieren Abfahrt am A10-Center – Stau vor Schönefelder Kreuz Beeskow Der Fahrer habe keinen Führerschein und auch keine weiteren Ausweisdokumente vorweisen können, so ein Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass die Sattelzugmaschine Mitte Juni im niedersächsischen Oldenburg gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachtes der Hehlerei und Fahrens ohne Führerschein ermittelt.