Am Freitag (28. Juli) wurde im Kurort Bad Saarow ein Luxusauto der Marke Porsche Panamera entwendet. Wie die Polizei am Sonntag informierte, war das Fahrzeug eines polnischen Besitzers auf einem Parkplatz in der Nähe der Therme abgestellt.

Der Diebstahl des Porsche mit schwarzer Lackierung muss sich zwischen 10 Uhr und 21 Uhr an dem Tag ereignet haben, informierten Beamte der Wache Fürstenwalde auf Nachfrage von moz.de. Der Porsche hat einen Wert von 126.000 Euro und ist nun zur Fahndung ausgeschrieben.