Die blauen Flecken habe ihr Bruder noch beim Stadtfest in Fürstenwalde im Gesicht gehabt, sagt Nicole Noetzold. In der Woche zuvor sei er nachts in der Eisenbahnstraße von vier Männern zusammengeschlagen worden. „Er kam von seiner Schicht bei Tesla und hat gegen 0.30 Uhr bei der Volksbank ein b...