Dass der Tatvorwurf schwer wiegen muss, war den Menschen spätestens klar, als Beamte die Siegel der Mordkommission an eine Wohnungs- und eine Kellertür im Neubaublock in der Straße Am Schmiedeberg geklebt haben. Nun gibt es Gewissheit, was der große Polizeieinsatz am Dienstag zu bedeuten hatte.

...