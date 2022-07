Egal, ob Politiker, Literat, Comedian oder Musiker: In dem sozio-kulturellen Zentrum im Herzen der Spreestadt waren schon so manche „Hochkaräter“ zu Gast. In dem Veranstaltungsort, direkt neben einem echten Leuchtturm aus glorreichen Industriezeiten von Fürstenwalde, wird nun ein Gast erwartet...