Endlich hat Bad Saarow eine überlebensgroße Erinnerung an Boxweltmeister Max Schmeling (1905-2005): Am Sonnabend (17. Juli) ist die von dem Fürstenwalder Künstler Steffen Böttger geschaffene Holzskulptur vor Schmelings ehemaligem Wohnhaus am Dudel in Anwesenheit zahlreicher Besucher eingeweiht ...