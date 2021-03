Ein hochmodernes Gewächshaus, computergesteuert und effizient – bis zu 18.000 Salatköpfe sollen von dort täglich an die Brandenburger Supermärkte gehen. Die Firma Panorganix will in Fürstenwalde zehn Millionen Euro investieren.

Dabei hatte alles recht unscheinbar angefangen – mit Knoblauch. Den baute das Unternehmen schon 2012 in Slowenien an und verkaufte ihn direkt an die größte Supermarktkette des Landes. Später kamen Heidelbeeren und Bohnen hinzu. 2018 entstand ein Gewächshaus in Österreich, in Rumänien wird derzeit ein weiteres gebaut – jetzt ist Fürstenwalde im Visier.

Bodenuntersuchung warf Fragen auf

Immobilien Gerüchte über riesige Gewächshäuser für Fürstenwalde beschäftigen Anwohner im Buschgarten Fürstenwalde Als Standort hat das Unternehmen eine Wiese zwischen der Fürstenwalder Siedlung Buschgarten und der Bundesstraße 168 ausgesucht. Die Fläche ist im Besitz des Stadtforsts Fürstenwalde. Als dort vor einigen Monaten Maschinen und Arbeiter anrückten, um den Boden zu untersuchen, fragten sich Anwohner bereits, was da wohl vor sich geht. Jetzt hat Niko Miholic die Pläne im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt.

20.000 Quadratmeter Anbaufläche

Mit der Produktion von Salat und Kräutern will Panorganix auf den deutschen Markt expandieren. Dazu habe es bereits Gespräche mit Edeka gegeben, erklärte Miholic. Die Supermarktkette wolle die Produkte in der Region vertreiben. Das Besondere daran: Die Salatköpfe werden mitsamt den Wurzeln verkauft. Wachsen sollen sie in einem 180 Meter langen und 152 Meter breiten Gewächshaus mit einer Anbaufläche von mehr als 20.000 Quadratmetern.

Einzelhandel Investor will in Fürstenwalde neuen Edeka 2022 eröffnen Fürstenwalde „Wir wollen in Fürstenwale eines der modernsten Gewächshäuser errichten“, sagte der 35-Jährige, der bei Panorganix für das operative Geschäft und den Verkauf zuständig ist. Damit sei lokaler Salat auch im Winter verfügbar. Zwölf Arbeitsplätze will das Unternehmen am Standort schaffen.

Die Frage des Transportverkehrs

Wie aber am Ende die Salatköpfe von Fürstenwalde in die Supermärkte kommen, war eine Frage, die Peter-Martin Mattigk (Linke) auf der Seele lag. Falls der An- und Ablieferverkehr über die Straße Ausbau-Ost geführt werde, sieht er Schwierigkeiten, wenn sich Fahrzeuge entgegenkommen. Mattigk regte eine Anbindung über die B168 an.

Immobilien 42.500 Quadratmeter großes Grundstück in Fürstenwalde verkauft Fürstenwalde Doch wie viel Verkehr ist überhaupt zu erwarten? Darauf gab Miholic eine Antwort: „Was den Transport angeht, sind es eineinhalb Lkw am Tag.“ Hinzukämen natürlich die Mitarbeiter. „Wir haben bewusst eine Fläche im Außenbereich gesucht“, erklärte Heike Beyse von der Wirtschaftsförderung der Stadt Fürstenwalde. „Es wird kein riesiges Verkehrsaufkommen geben“, sagte sie. Man habe sich bereits seit Januar 2020 mit der Suche nach einem geeigneten Standort beschäftigt.

Anbau ohne Pestizide in Bio-Qualität

Das Gewächshaus funktioniert vollautomatisch – Bewässerung, Licht und Wärme werden genau gesteuert. Die Pflanzen stehen dabei in präzise angeordneten Töpfchen mit Substrat, die zehnmal am Tag mit Wasser geschwemmt werden. „Wir verwenden wirklich keine Pestizide“, erklärte Miholic. Zudem werde Regenwasser gesammelt und gefiltert. Abwasser gebe es keines. „95 Prozent des Wassers kann wiederverwendet werden“, sagte er.

Die Kräuter, die mit diesem System heranwachsen, könnten als Bio-Produkte in die Läden kommen. Denn sie gelten als Jungpflanzen. Bei den Salaten sei eine Bio-Zertifizierung nicht möglich. „Dafür müssten sie in Erde wachsen“, erklärt Miholic. Jungpflanzen seien in der EU-Bio-Verordnung die Ausnahme. Er ist jedoch überzeugt, dass die Gesetzgebung in Zukunft auch seine Methode erlauben wird. In Fürstenwalde sollen die Bürger auch direkt am Standort Salate und Kräuter kaufen können.

Missglückter Start in Österreich

Die Pläne kamen im Stadtentwicklungsausschuss gut an. Der Vorsitzende Stephan Wende (BFZ) stellte klar, Fürstenwalde ist gastfreundlich und immer offen für Neues. Doch Thomas Fischer (BFZ) trübte die Stimmung. Er hakte bei Miholic nach, warum die Firma nur wenige Monate nach ihrem Start in Österreich ein Insolvenzverfahren durchlaufen musste.

„Wir hatten ein Missverständnis mit der Gesundheitskasse“, gab Miholic zur Erklärung an. Das Insolvenzverfahren sei nach einem Monat beendet gewesen. „Es ging lediglich um 8000 Euro.“ Man habe mit Änderungen in der Buchhaltung und einer Zusammenlegung der Finanzen der einzelnen Standorte reagiert, sodass solch ein Fehler künftig vermieden werden könne.

Keine Zunahme des Lkw-Verkehrs

„Viele Gesundheits- und Krankenkassen stellen in Österreich bei Zahlungsverzug unverzüglich einen Insolvenzantrag“, schildert der Bürgermeister der österreichischen Gemeinde Mureck, Anton Vukan, die Situation. Das sei Miholic nicht in dieser Konsequenz bewusst gewesen. „Der Betrieb wurde und wird seitdem weitergeführt.“ In Mureck habe Panorganix sieben Arbeitsplätze geschaffen. Die Stimmung in der Bevölkerung beschreibt Vukan als überwiegend positiv, auch wenn es einzelne ablehnende Meinungen gebe. In Sachen Lkw-Verkehr könne er Entwarnung geben, die Frequenz habe sich nicht erhöht.