Die Katze Lilly ist seit Jahren eine treue Begleiterin für Leon aus Fürstenwalde. „Sie hat sich abends immer an seinem Kopf zusammengerollt, als ob sie spürt, dass da etwas ist“, sagt Ina Hebert. Denn bei ihrem Sohn wurde im Jahr 2015 ein Tumor im Kopf entdeckt. Trotz mehrerer Operationen gibt es noch immer ein Stück der Wucherung in seinem Kopf. Dieses hat zu Ostern eingeblutet, zugleich erlitt Leon einen Schlaganfall.

Seither befindet sich der Teenager in Kliniken und Reha-Kliniken. Ina Hebert geht davon aus, dass Leon ein Pflegefall bleiben wird. Wenn er in einigen Wochen nach Hause kommt, soll Katze Lilly wieder bei Leon sein.

Doch das Tier ist verschwunden. Am Stadtfest-Wochenende ist Lilly ausgebüxt. „Ich habe schon in der Tierstation Matzke angerufen, aber dort ist sie nicht aufgetaucht“, sagt Ina Hebert traurig. Die Fachleute dort hätten ihr geraten, mal die Parkhäuser in der Innenstadt abzusuchen, falls sich Lilly wegen des Trubels im Zentrum dorthin zurückgezogen hat.