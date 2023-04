Das verlängerte Wochenende wegen des Mai-Feiertags gibt in diesem Jahr vielen die Chance, sich gesellig zu treffen. Um den Wonnemonat gebührend zu begrüßen, gibt es in den Dörfern des Amtes Odervorland eine Vielzahl von Veranstaltungen. Hier die Übersicht.

Bereits am Freitagabend, 28. April, werden sich die Frauen vom Dorfverein in Wilmersdorf wieder bei Norbert Tietz einfinden, um auf dessen Grundstück den Maibaum zu flechten. Getreide-Halme und Bänder werden dabei in alter Tradition zusammengefügt. „Das große Maibaum-Aufstellen findet dann am Sonnabend ab 11 Uhr von der Feuerwehr am Gerätehaus statt“, berichtet Tietz. Dabei gebe es auch Grillwurst, Softdrinks und Bier, kündigt er an.

Historische Erlebnisse in Tempelberg vorgestellt

Bereits am Freitagabend stellt die Freiwillige Feuerwehr von Neuendorf im Sande den Maibaum am Gerätehaus auf. Los geht es um 18 Uhr. Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Wer etwas über Historie von Tempelberg erfahren will, ist am Freitag um 19 Uhr im dortigen Kulturraum richtig: Bei einer bebilderten Buchlesung wird das Werk „Der Geschichte auf der Spur“ mit Erlebnissen aus Tempelberg vorgestellt.

Ein Kreativ- und Trödelmarkt in Jacobsdorf, am Vereinshaus der Narren des JCV in der Pflaumenallee, findet am Sonnabend ab 10 Uhr statt.

Schönstes Kinder-Kostüm wird prämiert

An der Alten Schule in Sieversdorf lädt der Dorfverein am Sonntag ab 16 Uhr zur Walpurgisnacht ein – zuerst mit einer Pflanzentauschbörse. Ab 18 Uhr wird das Hexenfeuer entfacht. Für kleine Hexen und Teufelchen gibt es eine Kostümehrung und für alle Besucher kulinarische Versorgung.

Am Sonntag wird auch in Beerfelde zum Tanz in den Mai geladen. 19.30 Uhr ist Maibaum-Aufstellen (Am Anger 18), danach folgt der traditionelle Fackelumzug für die Kinder durchs Dorf. Ab 20.15 Uhr lodert das Lagerfeuer dank der Feuerwehr Beerfelde/Jänickendorf am Freizeitzentrum „Am Barschpfuhl“ und ist Tanz für Jung und Alt nebst Versorgung bis 1 Uhr. Security kontrolliert vor Ort, Mindestalter zum Mitfeiern: 16 Jahre.

Die Freiwillige Feuerwehr von Heinersdorf lädt am Sonntag zur alljährlichen Maifeier ein. Ab 18 Uhr lodert das Feuer zur Walpurgisnacht vor der Wache, dazu gibt es gekühlte Getränke und Gegrilltes.

In Briesen wird an drei Tagen gefeiert

In Briesen wird am Sonnabend ab 20 Uhr zum „Tanz in den Mai“ ins Restaurant „Kaiserstuben“ am Bahnhof geladen.

Am Sonntag, 30. April, wird um 17 Uhr zudem auf dem Dorfanger an der Kirche der Maibaum aufgestellt. Dort steigt am 1. Mai ab 11 Uhr ein großes Fest, organisiert von vielen Ehrenamtlichen. Geben soll es Mittagessen, später Kaffee und Kuchen und durchweg bis in den Abend auch Kinder-Aktionen, Flohmarkt, Handwerkskunst, Hüpfburg, Schießstand, Karrussell, Bullriding sowie Musik durch DJ Achim und eine Liveband. Am Stand zum Gemeindeentwicklungskonzept können Ideen für Briesen für die nächsten 10 bis 20 Jahre abgegeben werden.