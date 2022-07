Am vergangenen Sonnabend war es wieder so weit. In Jänickendorf versammelten sich Jung und Alt zum jährlichen Dorffest. „Es war schön, wir hatten Spaß bis in die Nacht“, erzählt Simone Kelm. Sie ist Mitglied des örtlichen Festkomitees und fegt am Mittwoch die gepflasterte Fläche des Dorfp...