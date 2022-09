Das Beste kommt zum Schluss: So ist es auch bei den diesjährigen Fürstenwalder Jazztagen. Zum 21. Mal finden sie statt, am 11. Und 12. November und am Wochenende darauf, am 18. und 19. November. „Am letzten Abend treten die Klazz Brothers aus Dresden auf und bringen einen besonderen Gast mit“,...