Ein Chevrolet Universal AD, Baujahr 1930, gebaut in Kanada, ist das Lieblingsstück, das Ulf Schulz in seiner Oldtimer-Sammlung behütet. Das Besondere an dem über 90 Jahre alten Auto ist sein Erhaltungszustand. „Das Auto ist im absolutem Originalzustand“, erklärt der Autoexperte. „Die Leute...