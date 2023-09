Die Oldtimerfreunde aus Demnitz stellen jedes Jahr ein großes Treffen für Fans von alten Fahrzeugen auf die Beine. Und der Verein setzt dabei auf Erinnerungen – an alte Zeiten, mit alten Fahrzeugen. Das lockt jährliche Hunderte Schaulustige an. Am Sonnabend, 9. September 2023, ist es wieder so weit: Das 15. Oldtimer- und Traktoren-Treffen steigt im Demnitzer Park. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Vor Corona waren 2000 Leute zum Treffen auf dem Platz. Nach der Pandemie kommt der Zulauf langsam zurück. Über 500 Gäste gab es im Vorjahr schon bis zur Mittagszeit auf dem Platz, daher stellen sich die Oldtimerfreunde auch für das 15. Oldtimer- und Traktoren-Treffen auf Hunderte Aussteller und Schaulustige ein.

Vorbereitungstreffen im Park

Vorbereitung fürs große Fest: Vereinsmitglied Andy Korn von den Demnitzer Oldtimerfreunden beim Anbringen einer Regenrinne am Vereinsgebäude hinterm Schloss am Park.

© Foto: Susanne Krappe Am Sonnabend, 2. September, haben sich die Vereinsmitglieder zur Vorbereitung des Events zum Arbeitseinsatz getroffen. Wie Susanne Krappe auf Nachfrage mitteilte, seien viele fleißige Helfer dem Aufruf zum Anpacken gefolgt. Gewerkelt wurde am Vereinshaus und dem dahinter liegenden Park. Um das Areal am einstigen Gutshof kümmern sich die 30 Mitglieder seit Jahren.

Im Schlosspark: Zur Vorbereitung des großen Oldtimer- und Traktortreffens in Demnitz am 9. September haben sich die Vereinsmitglieder der Demnitzer Oldtimerfreunde am 2. September zum Arbeitseinsatz getroffen. Ralf Himpel machte Malerarbeiten an einem Versorgungsstand.

© Foto: Susanne Krappe „Wir haben Absperrvorbereitungen gemacht, die Kaffeebude wurde erneuert, Festzelte und Sitzgarnituren wurden aufgestellt, aber auch die Wegbegradigung wurde gemacht“, so Krappe. Darüber hinaus mähten die Helfer im Schlosspark die Park- und Händlerparkplätze, fanden diverse Malerarbeiten statt. Die Oldtimerfreunde sind voller Vorfreude auf das Treffen, das neben dem Teile- und Trödelmarkt im Sommer jedes Jahr das Highlight des Vereinslebens ist. So zuckelte schon die Gulaschkanone auf den Platz, aus der Ronny Seiler das Essen ausreichen wird.

Das 17. Oldtimertreffen beginnt in Demnitz bereits ab Freitag (8. August). Da können Händler und Aussteller anreisen. Denn das Campen auf dem weiträumigen Areal ist möglich – aber die Plätze sind begrenzt. Daher sollten sich Händler und Teilnehmer des Treffens unter Tel. 0176/34270709 oder 0173/6590435 anmelden, wird betont.

Anreise ist am Sonnabend ab 8 Uhr möglich

Der Sonnabend beginnt mit dem Frühstück, ab 8 Uhr ist Anreise für Teilnehmer des Events möglich. Sie bekommen erklärt, wo der Oldtimer hingestellt werden kann. Fans von Trabi, Simson und W50, aber auch alten Treckern und Armeefahrzeugen, kennen das Prozedere längst – in den Vorjahren reisten sie aus vielen Orten zwischen Frankfurt (Oder) und Teltow-Fläming an.

Umzug durchs Dorf und Ausfahrt

Zu 11 Uhr ist ein Festumzug durchs Dorf geplant. Gestartet wird vom Gutshof aus, es geht durch Demnitz, dann in Richtung Steinhöfel und wieder zurück. Wer mitfahren will – die Tour wird gut zwei Stunden dauern – meldet sich einfach vor Ort. Achtung Autofahrer: Auf den Straßen kann es durch den Tross an Zwei- und Vierrädern wieder zu Beeinträchtigungen kommen.

Viele Oldtimerfans indes präsentieren lieber nur ihre „Schätzchen“ im Park. Ab 11 Uhr ist das Bewundern der Fahrzeuge möglich. Der Eintritt zum Treffen kostet 3 Euro für Besucher. Den ganzen Tag gibt es Kinderbelustigung, Speise-Angebote, ländlichen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen. Ab 20 Uhr ist Tanz im Park mit DJ Benny. Enden wird das Oldtimertreffen am Sonntagvormittag.