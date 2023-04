Am Montag (17. April), berichtet Lisa Marrold-Schwember, ist die verkehrsrechtliche Anordnung gekommen. Damit ist für die junge Frau auch die letzte kleine Hürde genommen: Am Sonnabend, 22. April, kann die Eisenbahnstraße zwischen Grasnickbrunnen und Seelower Straße für Initiativen geöffnet we...