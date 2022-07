In Fürstenwalde sind derzeit Einbrecher und Diebe unterwegs, die das schnelle Geld machen wollen. Allein am Dienstag (12. Juli) gingen mehrere Anzeigen bei der Polizei ein. Eine betrifft die Parkbühne in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Unbekannte haben sich Zutritt zu dem Gelände verschafft, Kupfe...