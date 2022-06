Sie sind ein Dauerärgernis in Bad Saarow , speziell an Wochenenden: Falschparker, die ihr Auto an Orten abstellen, auf denen dies nicht erlaubt ist. Schwerpunkte sind erfahrungsgemäß die Seestraße und Am Kurpark. Beide gehören zum sogenannten Kurbereich und sind damit verkehrsberuhigte Zone. Bed...