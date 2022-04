„Was ist denn heute los?“, fragt Adelheid Hinterschuster neugierig. Die alte Dame besucht die Seniorentagesstätte des Pflegedienstes Anke Reincke in Bad Saarow und wundert sich über die Gruppe Jugendlicher. Es ist Zukunftstag in Brandenburg – Schüler der Oberstufe sind in Unternehmen eingel...