Wer familiär pflegt, der schenkt seine Liebe und Kraft einem Menschen, der darauf angewiesen ist. Doch was ist, wenn sich plötzlich Angst im Pflegealltag breit macht? Was raten Betroffene und Pflegeberater in solchen Situationen? Wo gibt es Unterstützung? (Symbolbild) © Foto: Axel Heimken/dpa