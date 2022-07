Laut Statistischem Jahrbuch sind rund 13.000 Menschen in Oder-Spree pflegebedürftig. Da nur ein Bruchteil von ihnen dauerhaft in den über 30 Heimen von LOS betreut wird, sind es in vielen Fällen die Angehörigen, die sich um die Betroffenen kümmern. Egal, ob ihnen professionelle Dienste zur Seit...