Die 81-jährige Ur-Fürstenwalderin ist frisch in das „Haus am Dom“ gezogen. Zuvor hatte sie alleine in einer Wohnung im Paul-Frost-Ring gelebt. Was die ehemalige Gaselan-Mitarbeiterin und deren Tochter über die Eingewöhnungszeit erzählen und wie die Heim-Angebote für Angehörige bei ihnen a...