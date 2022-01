Peter Seifert will am 18. Januar seinen Hänger abmelden und seinen Parkausweis verlängern. Dafür hat er bei der Zulassungsstelle in Fürstenwalde sehr schnell einen Termin bekommen. Anders sah es vor wenigen Wochen aus, als er für seinen Thailand-Urlaub einen internationalen Führerschein brauchte. © Foto: Manja Wilde