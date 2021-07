Zu einem Zusammenstoß zwischen dem 18 Jahre alten Fahrer einer BMW und einem 75-jährigen Fußgänger kam es am 05.07.2021, gegen 19:10 Uhr, in der Storkower, Ecke Damsdorfer Straße in Reichenwalde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fußgänger, aus bislang ungeklärter Ursache, unvermittelt die Fahrbahn betreten und war hier mit dem Kradfahrer zusammengestoßen.

Bei der Kollision verletzten sich beide Beteiligten schwer und mussten durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 1.000 Euro beziffert.