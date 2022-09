Am 13. Mai war das Leben von Domenic F. mit erst 27 Jahren zu Ende. In der Woltersdorfer Straße in Rüdersdorf , unmittelbar an der Autobahnbrücke der A10, wurde seine Leiche gefunden. Gut einen Monat später, 21. Juni, wurde ein Mann aus Jänickendorf bei Fürstenwalde als Tatverdächtiger festgen...