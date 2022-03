Ein Lkw und ein Pkw sind am Freitagmorgen (18. März) auf dem westlichen Berliner Ring zusammengestoßen. Laut Autobahnpolizei hat sich der Unfall gegen 6.30 Uhr zwischen dem Schönefelder Kreuz und der Stadt Königs Wusterhausen, also in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder), auf der Autobahn A10 ereignet...