Das goldene Oktoberwetter lädt viele zu einer letzten Ausfahrt mit dem Wohnmobil in die Natur von Brandenburg ein. Problematisch wird das Ganze jedoch, wenn der Fahrer keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug gestohlen ist. Die Bundespolizei konnte in der Nacht zum 11. Oktober 2022 in Schwedt ...