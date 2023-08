Zeugen machten die Polizei auf den Fall aufmerksam. Sie beobachteten am Freitagabend (18. August) im Stadtgebiet von Fürstenwalde einen auffälligen Kleinwagen vom Typ Ford. Gegen 18 Uhr informierten sie die Beamten. Diese rückten aus und konnten das verdächtige Fahrzeug in der Gottfried-Keller-Straße stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Polizisten gleich mehrere Dinge auf. So war der Fahrer laut Pressemitteilung der Polizeidirektion Ost mit einem nicht zugelassenen und damit auch nicht versicherten Auto unterwegs. Er selbst konnte bei der Kontrolle nicht den erforderlichen Führerschein vorweisen, da er keinen besitzt. Doch damit nicht genug.

Beamte entdecken verdächtige Substanzen

Bei dem Fahrer, der allein unterwegs war, stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein daraufhin durchgeführter Test verlief positiv. Im Fahrzeug wurden verdächtige Substanzen gefunden. Wie Polizeihauptkommissar Roland Geisler von der Polizeidirektion Ost gegenüber MOZ.de bestätigte, waren diese „szenetypisch verpackt“ und werden nun von der Kriminalpolizei untersucht.

Mehrere Strafanzeigen gestellt

Der junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme auf die Wache begleiten, heißt es weiter. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Der Besitzer wurde aufgefordert, das Fahrzeug von der Straße zu entfernen. Andernfalls werde das Ordnungsamt das Auto abschleppen lassen, was für den Verursacher mit weiteren Kosten verbunden sei.