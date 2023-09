Vor dem Amtsgericht von Fürstenwalde: Klimaaktivisten hielten am 7. September 2023 ein Transparent mit der Aufschrift „Tesla vernichtet unser Trinkwasser wir werden das stoppen“. Am selben Tag begann der Prozess am Amtsgericht Fürstenwalde gegen drei Klimaaktivisten, die wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, bei einer Protestaktion beim US-Elektroautobauer Tesla, dabei waren. © Foto: Patrick Pleul/dpa