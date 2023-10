Zu den vorgeschriebenen Abläufen eines Strafprozesses gehört es, den Angeklagten zu fragen, ob er zur Sache aussagen will oder nicht – es steht ihm frei. Der Gewerbetreibende, der sich am Montag (9. Oktober) wegen gewerbsmäßigen Betrugs in vier Fällen vor dem Amtsgericht Fürstenwalde verantw...