Vielleicht ist es die Hitze, die Menschen so agieren lässt. Zumindest ist das, was am Donnerstagabend in Fürstenwalde nahe der Altstadtbrücke geschehen ist, nicht mit normalen Maßstäben zu erklären. Am Anfang stand ein Streit über das Wasser der Spree hinweg. Am Ende musste die Polizei eingre...