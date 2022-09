So voll mit Fahrräder ist der Marktplatz in Storkow selten zu sehen. Nicht nur warten die etwa 80 Teilnehmer der Tour de MOZ auf den Startschuss, für viele ist er am Sonntagmorgen Ausgangspunkt für ihre Tour um den Scharmützelsee beim Rad-Scharmützel 2022. Doch zunächst heißt es Aufwärmen mi...