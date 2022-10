Nach getaner Arbeit entspannt in den Zug setzten und ab nach Hause. Für viele Pendler in Fürstenwalde aktuell gar nicht so einfach. Zufällig erscheinende Gleiswechsel bei Ankunft und Abfahrt lassen bei den Reisenden Hektik ausbrechen. Auch auf die Anzeigetafeln ist kein Verlass. Was geschieht, we...