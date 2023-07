Wegen Bauarbeiten an Bahngleisen werden zwei Nachtverbindungen der Odeg auf den Verbindungen des Regionalexpress RE 1 nicht ihre gewohnte Route nutzen können. Die Veränderungen treten jeweils an mehreren Wochentagen hintereinander auf und ziehen sich bis in den Oktober hin.

Betroffen sind vor allem jene Reisende, die entweder als Nachtschwärmer unterwegs sind oder nach einem Spätdienst aus Frankfurt, Fürstenwalde oder Erkner sowie den Halteorten dazwischen zurück nach Berlin möchten.

Die ersten betroffenen Nächte werden der kommende Sonntag (30. Juli) und bis zum 3. August (Donnerstag) sein. Dann werden die Züge, die um 22.13 Uhr sowie um 23.13 Uhr planmäßig in Fürstenwalde Richtung deutsche Hauptstadt starten, nach dem Stopp in Erkner in Berlin-Lichtenberg halten.

RE 1 hält nicht auf der Stadtbahnstrecke in Berlin

Wie die Odeg informiert, entfallen damit die Halte auf der Berliner Stadtbahn in Berlin-Ostkreuz, im Ostbahnhof, auf dem Alexanderplatz, in Friedrichstraße, auf dem Berliner Hauptbahnhof, am Bahnhof Zoo und in Berlin-Charlottenburg.

Wer eines dieser Ziele erreichen muss, der muss das Verkehrsmittel wechseln und beispielsweise mit S-Bahn oder der U-Bahn jeweils ab Berlin-Lichtenberg weiterfahren.