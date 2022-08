Die Deutsche Bahn führt viele ihrer Arbeiten am Gleisnetz auf der Strecke des RE1 von Berlin in den Osten, bis hin nach Eisenhüttenstadt und Cottbus sowie auf den Routen in der entgegengesetzten Richtung nachts aus. Wer plant, in der kommenden Woche, ab Dienstag (16. August) und bis einschließlich Freitag (19. August) in der Nacht mit dem Regionalexpress RE1 unterwegs zu sein, der muss sich auf Änderungen im Fahrplan einstellen.

Wegen Schienenauswechslungen werden die Züge der Verbindung nachts zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr am 16. August nicht am Berliner Bahnhof Ostkreuz halten, in beiden Fahrtrichtungen. Wer dort umsteigen will, muss die S-Bahn oder andere Fahrzeuge des ÖPNV nutzen, die am Ostkreuz halten.

RE 1 wird über Berlin-Hohenschönhausen umgeleitet

Bahnsteigarbeiten in Wiesenau bedingen dann eine ganze Reihe von Zugausfällen, Schienenersatzverkehren, Umleitungen und Wegfall von Haltepunkten auf der gesamten Strecke ab Cottbus und bis hin zum Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin.