Blaulichter, Martinshörner und viele Einsatzkräfte waren am Sonnabend (27. August) ab etwa 10 Uhr und bis gegen 13 Uhr in Fürstenwalde zu hören. Fahrzeuge waren unterwegs, sowohl in der Stadt selbst als auch auf den Straßen in Richtung und in Bad Saarow , bis hin zum Klinikum und dessen Rettungs...