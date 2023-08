Am Rettungswagen an der neuen Wache in Steinhöfel: Annelene Ulrich aus Jacobsdorf (Notfallsanitäterin) sowie Ben Ploke (Birkholz, Rettungssanitäter). Warum sie Menschen in Not auf dem Land gern helfen und wie ihnen ihr neuer Stützpunkt gefällt. © Foto: Cornelia Link-Adam