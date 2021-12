Fataler Corona-Schnelltest: Reshad Hamid konnte aufgrund eines falsch-positiven Schnelltests nicht bei der Geburt seines Kindes in Bad Saarow dabei sein. Weitere Tests, etwa im Corona-Schnelltestzentrum in der Softline-Arena in Storkow, zeigten ein negatives Ergebnis. © Foto: Bernhard Schwiete