Es geht augenscheinlich ganz normal zu im roten Netto an der August-Bebel-Straße in Fürstenwalde. Der Betrieb am späten Montagvormittag läuft in ruhigen Bahnen, der Parkplatz ist nicht besonders voll. Die Kunden befüllen ihre Einkaufswagen und stehen ruhig und diszipliniert an der Kasse an. All...