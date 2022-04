Milana spricht nicht. Die Fünfjährige zeigt, was sie sagen will. Sie deutet auf die Pralinen, die sie essen möchte. Sie hopst wie ein Häschen oder bewegt ihre Hände wie eine Schlange, wenn sie über Tiere reden möchte. Und sie tobt gern durch die helle Veranda im Haus Jona in Berkenbrück, wo ...