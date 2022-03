Wladimir Kaminer, Kolumnist, Dramaturg und Buchautor, lebt seit 1990 in Berlin und ist deutscher Staatsbürger. Seit einiger Zeit hat er einen Zweitwohnsitz in Brandenburg. Am Sonntag (6. März) kommt er nach Fürstenwalde, die Veranstaltung in der Kulturfabrik ist lange ausverkauft.

