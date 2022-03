Sind sprachlos über die große Hilfsbereitschaft der Menschen in Fürstenwalde: Anastasia Horyachkina (28, 3. von links) mit ihrer kleinen Tochter, ihrer Schwester und ihrer Mutter. Michalina Meise (rechts) hat der Familie schnell und unkompliziert geholfen. Die Tante der Familie (3. von rechts) lebt seit vielen Jahren in Fürstenwalde und ist Ärztin am Helios Klinikum in Bad Saarow. © Foto: Manja Wilde