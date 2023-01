Der Mitarbeiter am Empfangstresen hat an diesem gewöhnlichen Wochentag gut zu tun. Er muss gleich zwei Jobs erledigen: Gäste nach ihrem Besuch in der Saarow-Therme abkassieren und parallel neue Besucher mit einem Chip für den Eintritt ins Thermalbad ausstatten. Für einen Nachmittag mitten in der...