Am 5. Dezember wurde dieser Sperrmüll in der Fürstenwalder Straße in Berckenbrück angezündet. Knapp zwei Wochen später ist der Unrat nach wie vor nicht beseitigt, niemand fühlt sich zuständig. Auch die angrenzenden Bäume wurden bei dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen. © Foto: Jacqueline Westermann