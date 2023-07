Für die Bundespolizei ist es ein klarer Fall von unerlaubter Einreise in die Bundesrepublik: Elf indische Staatsbürger sind am Sonntag (16. Juli) gegen 17.30 Uhr an der Autobahn A12 aufgegriffen worden.

Zuvor hatte ein Zeuge die Beamten darüber informiert, dass mehrere Personen zu Fuß an der Autobahn entlanglaufen würden, heißt es in einer Meldung der Bundespolizei.

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf auf Höhe der Anschlussstelle Briesen elf Männer an. Dabei handelte es sich um indische Staatsangehörige im Alter von 16 bis 30 Jahren. Sie hatten keine Dokumente, die ihren Aufenthalt legitimierten.Sie gaben an, kurz zuvor von einem Fahrzeug abgesetzt worden zu sein, heißt es in der Meldung. Der mutmaßliche Schleuser war weg.

Erwachsene kamen in Erstaufnahme-Einrichtung

Die Inder kamen in Gewahrsam, die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Die Männer stellten einen Asylantrag, deshalb kamen sie in die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg nach Eisenhüttenstadt. Den alleinreisenden 16-Jährigen übergaben die Einsatzkräfte an das Jugendamt, heißt es in der Meldung.