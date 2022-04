Auf einer Tank- und Rastanlage auf der Autobahn A12 im Landkreis Oder-Spree haben Bundespolizisten 54.200 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Die Beamten kontrollierten am Sonntag an der Tank- und Rastanlage Biegener Hellen Nord den Wagen eines 37-Jährigen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Wie sich zudem herausstellte, lag ein Ersuchen der Hamburger Staatsanwaltschaft vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem ein Eigentumsdelikt vorgeworfen wird.