Die Grundschule an der Schulstraße von Bad Saarow platzt aus allen Nähten. Aktuell werden die Grundschüler in einer Baracke aus den 60er-Jahren, einem Flexgebäude aus den 30er-Jahren, dem Haupthaus aus den 70er-Jahren und in einigen Räumen der Oberschule in der Pieskower Straße unterrichtet. F...