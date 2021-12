Eine Schülerin hält einen Glas-Behälter mit XTC-Drogen in ihrer Hand. Auch an Schulen in Fürstenwalde gibt es immer mal wieder den Verdacht, dass Schüler Drogen dabei haben. In den zurückliegenden Wochen rückte darum mehrmals die Polizei an. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa © Foto: dpa/Andreas Arnold