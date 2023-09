Ich weiß es: Kinder sitzen in einem Klassenraum und beteiligen sich rege am Unterricht. Doch wenn für einzelne Fächer plötzlich die Lehrer fehlen, wird das Lernen zum Problem. Wie sich die Lage in Fürstenwalde, Grünheide, Bad Saarow und dem Amt Odervorland kurz vor den Herbst-Ferien darstellt. (Symbolbild) © Foto: Frank Hammerschmidt/dpa