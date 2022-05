Jedes Grad kostet Geld. Schwimmbäder in ganz Deutschland haben auf die gestiegenen Energiepreise reagiert. Ein Bad nach dem andern hat die Wassertemperatur gesenkt. Manche versuchen hingegen ohne den Kälte-Schub auszukommen – und müssen wohl die Preise erhöhen. So gehen das Schwapp in Fürsten...