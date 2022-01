Der Andrang am Vormittag des Sonnabend (15. Januar) auf dem Tennishallen-Gelände an der Großen Freizeit war groß: 110 Bürger, so die Zählung der Stadt, waren trotz der bitteren Kälte dabei, als es darum ging, sich über Surf-Era, Schwapp und den Neubau einer Schwimmhalle zu informieren und Mei...